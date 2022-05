Thibaut Courtois is verlost van maagontsteking en viert 30ste verjaardag op training bij Real Madrid, Hazard nog niet wedstrijdfit

Thibaut Courtois is terug op training bij Real Madrid. De Belgische nummer één ontbrak dinsdag nog met maag- en darmproblemen, maar is daar nu al van verlost. Hij werd woensdag voor zijn 30ste verjaardag met een warm applaus onthaald op training bij De Koninklijke.

“Courtois, die gisteren (dinsdag, red.) afwezig was met gastro-enteritis, is hersteld”, zei coach Carlo Ancelotti woensdag op zijn persconferentie voor de competitiewedstrijd van donderdag tegen Levante. Gastro-enteritis is een ontsteking van de maag, dunne en/of dikke darm.

Afgelopen weekend kreeg Courtois nog rust in de topper tegen Atlético Madrid. Het was de eerste competitiewedstrijd die hij dit seizoen miste. Zijn vervanger Andriy Lunin kon de penaltygoal van onze landgenoot Yannick Carrasco niet verhinderen. Real verloor de stadsderby met 1-0, maar is toch al kampioen.

Bij het begin van de training kreeg Courtois een applaus van zijn ploegmaats voor zijn 30ste verjaardag. Ook Eden Hazard was weer present. Voor hem komt de wedstrijd van donderdag tegen Levante wel nog te vroeg, aldus Marca. De Rode Duivel traint sinds deze week weer gedeeltelijk met de groep na zijn enkeloperatie.

