Strijd tegen cybercriminaliteit kostte vorig jaar wereldwijd meer dan 6.000 miljard dollar

De strijd tegen cybercriminaliteit heeft in 2021 wereldwijd meer dan 6.000 miljard dollar of zo’n 5.700 miljard euro gekost. Dat heeft Alessandro Profumo, hoofd van de Italiaanse cybersecuritygigant Leonardo, dinsdag bekendgemaakt.

“De nieuwe cyberdreiging die de afgelopen twee jaar is gegroeid, kunnen we zien als ‘nevenschade’ van de coronapandemie en de versnelde digitalisering die hieruit is voortgekomen”, zo zei Profumo dinsdag op de Cybertech Europa-conferentie in Rome. “Cyberaanvallen namen niet alleen toe in aantal, ze zijn ook nog eens gesofisticeerder en hebben een grotere impact”, aldus Profumo.

Vorig jaar was een vijfde van de aanvallen gericht tegen Europese doelwitten. Cyberveiligheid is daarom een belangrijk topic geworden voor de Europese Commissie en de verschillende leden van de Europese Unie. Maar toch kampt Europa nog steeds met een groot gebrek aan cyberspecialisten. Zo is er nood aan zeker 200.000 experts, benadrukt Profumo.