“Hou je pipi en kaka in terwijl het regent.” Dat is de oproep van een Brusselse actiegroep die strijdt voor propere rivieren en kanalen. Want de riolering is te klein om afvalwater én regenwater te slikken, en dan loopt die rechtstreeks over in de rivier. “Verkeersborden” door de hele stad sensibiliseren Brusselaars. Meteen rijst de vraag: nemen we daar in Vlaanderen maar beter een voorbeeld aan?