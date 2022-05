“Meerdere mensen wisten wie de daders waren, maar zwegen”: advocaat van nabestaanden dodelijke brand veroordeelt jarenlange ‘omerta’

Advocaat Jan Swennen, die enkele nabestaanden van de dodelijke brand in Beringen verdedigt, reageert scherp op het feit dat de waarheid pas drie jaren later aan het licht is gekomen. “Meerdere personen binnen de gemeenschap van Beringen-Mijn wisten wie ze waren, maar er werd gezwegen.”

Zoals een omerta noemt meester Swennen het. Dat de dodelijke brand in Beringen-Mijn pas drie jaren na datum wordt opgelost, heeft volgens de advocaat te maken met de gemeenschap waar ze alles binnenkamers houden. “We spreken over meerdere daders die wellicht zussen en broers hebben, maar ook ouders. Zij hebben allicht geweten wie verantwoordelijk was voor de brandstichting en dat is ook buiten de betrokken families ter ore gekomen, maar niemand is daarmee naar de politie gestapt”, klinkt het.

LEES OOK. Jongeren die fatale brand veroorzaakten hadden beloofd om eeuwig te zwijgen: “Ze hebben werk, en een van hen is zelfs getrouwd intussen”

“Meerdere personen binnen de gemeenschap van Beringen-Mijn wisten dus wie ze waren, maar er werd gezwegen. En ik stel in mijn nu toch al lange loopbaan als advocaat vast dat dit geen primeur is. Dat de nabestaanden zo lang op de waarheid hebben moeten wachten is verschrikkelijk. Ik hoop dat justitie hier nu snel mee aan de slag gaat”, aldus de advocaat.

LEES OOK. “Die brand blijft slachtoffers maken”: officier Marc verloor twee collega’s en blijft achter met ‘dubbel gevoel’ nu jongeren opgepakt zijn

LEES OOK. Moeder van brandweerman die omkwam in Beringse brand: “Daders moeten gestraft worden”

ppn