Politie ontdekt drugslab in opbouw nadat man schreeuwend uit woning komt gelopen: “Er is binnen iemand aan het sterven”

“Somebody is dying in the house.” Vertaald: “Er is iemand aan het sterven in het huis.” Dat zou een Engelssprekende man dinsdag verkondigd hebben tegen een van de buren op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven. De Engelstalige was op dat moment over een omheining aan het klimmen en werd staande gehouden door mensen die in de omgeving wonen.

De politie werd ingelicht en toen zij ter plaatse kwamen, ontdekten ze in het huurhuis de installaties voor een drugslab en nog een tweede verdachte. Beide personen werden gearresteerd. Ook stonden er installaties gereed voor de productie van synthetische drugs. Het ging om ijzeren vaten, plastieken tonnen en enkele ketels. Er werd eveneens ouder materiaal voor cannabisproductie aangetroffen. (Lees verder onder de foto)

Woensdagochtend volgde de opruiming door de civiele bescherming. Bij de metingen door de brandweer werden alvast geen schadelijke stoffen waargenomen. Het onderzoek wordt voortgezet door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Limburg. ppn