Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers (82) overleden

“Jeroen Brouwers, schrijver, polemist en essayist is op 11 mei 2022 op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden”, dat meldt uitgeverij Atlas Contact. Brouwers werd in 1940 geboren in Batavia, de hoofdstad van de toenmalige Nederlandse kolonie Nederlands-Indië (nu Indonesië). Na de Japanse invasie belandde hij in het Japanse interneringskamp Tjideng. En in 1948 kwam Brouwers in Nederland.

In 1964 debuteerde hij met de verhalenbundel Het mes op de keel. Bij het grote publiek raakte hij vooral bekend met Bezonken rood (1981), waarin hij zijn verblijf in het Japanse interneringskamp beschrijft. Bezonken rood vormt het tweede deel van de Indiëtrilogie, met als eerste deel Het verzonkene (1979) en De zondvloed (1988) als laatste deel. In 2000 verscheen Geheime kamers, waarvoor Brouwers de Multatuliprijs, de AKO Literatuurprijs en de Gouden Uil ontving. In 2007 ontving de schrijver de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre.

Zijn zwanenzang, de roman Cliënt E. Busken, werd vorig jaar nog bekroond met de Libris Literatuur Prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het jaar.

“De boeken die ik heb geschreven, zijn mijn biografie: zij zijn de voetstappen die ik nalaat op mijn weg. Al mijn boeken zijn autobiografisch en niettemin alle gelogen – ik schrijf dan ook niet historie, maar literatuur: de mijne. Ik ben de verhalen die ik vertel”, zo citeert zijn uitgeverij de Nederlandse auteur.

