Al sinds het begin van de oorlog is Europa onrustig over het gas. Draait Rusland de kraan dicht? Raken de pijplijnen beschadigd door de bommen? Voorlopig is dat niet het geval. Maar Oekraïene besliste nu plots om zelf de kraan dicht te draaien. Welke gevolgen heeft dat? Marc Van den Bosch van Febeg geeft uitleg.