Bekende journaliste doodgeschoten tijdens verslag op Westelijke Jordaanoever: “Dit was moord in koelen bloede”

“Moord in koelen bloede.” Zo omschrijft Al-Jazeera de dood van Shireen Abu Akleh, de 51-jarige Palestijnse journaliste die een van de bekendste gezichten van de zender was. Akleh werd doodgeschoten tijdens opnames op de Westelijke Jordaanoever. Door het Israëlische leger, melden getuigen, de Palestijnse autoriteiten en haar werkgever. Door Palestijnse troepen, meldt Israël. Sinds enkele weken laaien de spanningen in de regio weer op.