Waarom Union vanavond mag dromen van een eerste zege tegen zijn blauw-zwarte beest

1 augustus 2021: 0-1 na late knal van Sobol

Het sprookje van Union begon dit seizoen met een op papier loodzwaar tweeluik. Nadat ze op de openingsspeeldag met 1-3 waren gaan winnen op Anderlecht, speelden de Brusselaars hun eerste thuiswedstrijd in de Belgische hoogste klasse, na 48 jaar afwezigheid, tegen Club Brugge. Net als een week eerder tegen Anderlecht voetbalde Union vrank en vrij. Blauw-zwart had voor rust een uitstekende Simon Mignolet, die amper hersteld was van een knieblessure, nodig om in de wedstrijd te blijven. Club vocht zich na rust beter in de match en zeven minuten voor tijd maakte Eduard Sobol met een volley van aan de rand van de zestien de enige goal van de middag. “Al had het puur mathematisch een gelijkspel moeten zijn”, vond ook toenmalig Club-coach Philippe Clement. Dante Vanzeir baalde. “Ik had minstens één of twee keer moeten scoren, maar het lukte gewoon niet. Sommige dagen gaat de bal er makkelijk in, andere dagen niet. Vandaag is het gewoon echt jammer, want we waren de betere ploeg.” De statistieken gaven Vanzeir gelijk. Verwachte doelpunten voor Union: 2.33. Tegen 0.77 voor Club Brugge. Blauw-zwart wist toen al dat Union geen katje zou worden om zonder handschoenen aan te pakken.

© BELGA

27 januari 2022: 0-0 met dank aan Mignolet

Voor de terugwedstrijd tussen de promovendus en de landskampioen zag de wereld er al helemaal anders uit. Union kwam eind januari als fiere eider op bezoek in Jan Breydel. Bij Club Brugge zat Alfred Schreuder na het vertrek van Philippe Clement pas voor de derde keer op de bank. En dat liet zich voelen. “We moeten nog bouwen en zijn spel beter leren kennen”, vertelde Simon Mignolet na de wedstrijd. Dat de doelman van Club net als in de heenmatch werd verkozen tot Man van de Match, was veelzeggend. Onder meer Dante Vanzeir, die een paar stevige kansen liet liggen, vond Mignolet een paar keer op zijn weg. Union voetbalde een half jaar na de heenwedstrijd nog steeds onbevangen en was in Jan Breydel zelfs de betere ploeg. Toch leed het zijn enige puntenverlies (0-0) in wat als een loodzwaar vierluik (Genk-Club Brugge-Antwerp-Anderlecht) werd aangekondigd. Opnieuw wezen de expected goals (0.78 tegen 1.65) echter uit dat het ook anders had kunnen zijn. “We verliezen hier twee punten”, sprak Deniz Undav na de match. “Maar we blijven er in geloven, we kunnen iets uniek neerzetten met dit team.”

© Isosport

8 mei 2022: 0-2 na de misser van Vanzeir

Voor de laatste confrontatie moeten we amper vier dagen terug. Afgelopen zondag heroverde Club Brugge in Brussel na maanden achtervolgen de koppositie. Opnieuw waren de verwachte doelpunten (1.66 tegen 1.24) – zij het dit keer nipt - in het voordeel van Club Brugge. Opnieuw was Simon Mignolet een van de uitblinkers bij blauw-zwart. Union had voor rust het betere van het spel tegen de landskampioen. Maar na een penaltymisser van Dante Vanzeir en een tactische omzetting van Alfred Schreuder, trok Club het laken naar zich toe. Hans Vanaken kopte een kwartier voor tijd de 0-1 binnen op voorzet van Skov Olsen, die verrassend op de bank was gestart. De ingevallen Antonio Nusa duwde het mes in de extra tijd nog wat dieper in de wonde. Weer was Union de betere ploeg, weer konden de Brusselaars niet winnen. “Ik zou liever eens shit presteren en juichen dan keer op keer de betere te zijn van Club en toch niet te winnen”, klonk het zondag bij een gefrustreerde Casper Nielsen. Toch bleef de Deen strijdvaardig. “We willen kampioen worden. Dan moeten we dat maar gaan tonen op Club.”