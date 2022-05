Paraguayaanse drugsmagistraat vermoord in Colombia

Een Paraguyaanse aanklager die gespecialiseerd is in de strijd tegen de drugstrafiek, Marcelo Pecci, is vermoord op het Colombiaanse schiereiland Barú. Dat heeft Jorge Luis Vargas, het hoofd van de Colombiaanse politie, dinsdag aangekondigd in hoofdstad Bogota.

Pecci lag samen met zijn vrouw op een privéstrand van het idyllische eiland Barú toen twee mannen naar het koppel wandelden. Niet veel later werd hij doodgeschoten. “Twee mannen vielen Marcelo aan. Ze kwamen in een kleine boot, of op een jetski, de waarheid is dat ik het niet goed heb gezien,” vertelde zijn echtgenote aan de krant El Tiempo. “Een van de aanvallers stapte uit en ‘zonder een woord te zeggen schoot hij twee keer op Marcelo, een [kogel] raakte hem in het gezicht en een andere in de rug”, zei ze. Slechts enkele uren daarvoor had de vrouw aangekondigd op Instagram dat ze zwanger was, zij kwam er met de schrik vanaf.

Volgens de Paraguyaanse autoriteiten is de aanval “typisch voor de (drugs)maffia, dat is wat ik denk tot het tegendeel bewezen is”, zei de aanklager Augusto Salas, een collega van Pecci, aan AFP.

Pecci was gespecialiseerd in georganiseerde misdaad, drugshandel, witwassen van geld en financiering van terrorisme.