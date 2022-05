Voormalig zwemmer Pieter Timmers vindt nieuwe roeping als spoedambulancier: “Ik wil adrenaline”

Pieter Timmers zwom op 6 november 2020 zijn laatste wedstrijd in Boedapest. Tien jaar zwom hij aan de top, met een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Rio in 2016 als hoogtepunt. Hij wou meer tijd vrijmaken voor zijn vrouw Elle en zijn dochters Jutta en Stella, deed wat pr-opdrachten en werd analist voor Sporza. Hij kreeg een aanbod van de zwemfederatie, maar wees dat af: “Al die administratie is niet voor mij, ik wil iets fysiek doen.”

Dat fysieke is een opleiding ambulancier geworden. Niet zomaar een opleiding, maar een opleiding tot PIT-ambulancier. PIT staat voor Paramedical Intervention Team en houdt het midden tussen een ambulance en een mobiele urgentiegroep (MUG). Een gewone ambulancier-hulpverlener mag geen medische handelingen uitvoeren zoals intuberen of een intraveneuze katheder plaatsen. Pieter Timmers zal dat wel mogen omdat hij een opleiding dringende geneeskundige hulpverlening volgde. Tijdens zijn opleiding dook hij in de menselijke anatomie, levensbedreigende aandoeningen, hulpverlening aan kinderen, psychiatrische noodgevallen, rampengeneeskunde, zwangerschappen en spoedbevallingen, radiocommunicatie, omgaan met agressie en het verkeersreglement. Timmers krijgt altijd een spoedverpleegkundige naast zich.

On the road

Timmers volgde zijn opleiding aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse en heeft ook zijn stage achter de rug. Op dit moment loopt hij als zorgverlener mee in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, om er de weg te leren kennen. Hij is ook zijn rijbewijs C aan het halen, dat heb je nodig als ambulancier. In juli gaat hij aan de slag. De adrenaline die hij in de sport kreeg, vindt hij terug als ambulancier: “Mails versturen en telefoontjes doen, dat is niets voor mij. Ik wil on the road zijn. Eerste zorgen toedienen, niet weten wat de dag brengt.”

Pieter Timmers tijdens zijn deelname aan Dancing with the stars.

Pieter Timmers nam vorig jaar deel aan de danswedstrijd Dancing with the stars en moest de race als eerste verlaten. Na afloop ontdekte hij dat hij met een gebroken rib had gedanst. Op aanraden van de productie van het dansprogramma had Timmers een initiatie gemengde gevechtssporten gevolgd “om zich wat meer in te leven en los te komen”. Die initiatie was iets te intens, want op de spoedafdeling werd een gekneusd kraak- en borstbeen vastgesteld. Daarmee was de kous niet af, want thuis kreeg de voormalige atleet meer en meer pijn. Grondiger onderzoek van de foto’s leerde dat Timmers ook verschillende gekneusde ribben had en één gebroken rib. (tdl)