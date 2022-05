Prinses Elisabeth vergezelt prinses Astrid tijdens bezoek aan Oxford

Prinses Elisabeth studeert sinds dit jaar aan het Lincoln College, dat deel uitmaakt van Oxford University. Het is dan ook geen verrassing dat ze haar opwachting maakt in de universiteitsstad tijdens de prinselijke missie. Elisabeth studeert geschiedenis en politiek, een opleiding van drie jaar. Het is de eerste keer dat de prinses deelneemt aan een economische missie, al doet ze dat nu vooral omdat ze toch al in Oxford was, niet in haar functie van prinses.

Prinses Astrid en prinses Elisabeth hadden in Oxford een gesprek met de Vice-Chancellor en de rectoren van de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. “We zijn in Oxford heel trots op de leden van onze gemeenschap”, zegt Vice-Chancelor Richardson. “We hebben 83 Belgische studenten, 42 academici en 1.125 Belgische alumni”, onder wie dus ook prinses Elisabeth.

Prinses Astrid had dinsdag ook al een ontmoeting met prins Charles in Clarence House, een van de koninklijke residenties in Londen. Ze legde ook een krans neer bij het Edith Cavell Monument, dat werd opgericht ter ere van de Britse verpleegster die in 1915 in Brussel werd geëxecuteerd door de Duitsers omdat ze geallieerde soldaten hielp ontsnappen. Ze ontmoette aan het monument ook prinses Ann.