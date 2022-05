OPROEP: vinden jij en je partner maar geen (betaalbaar) huis?

Stel: je bent in de twintig-dertig, je hebt een schone spaarsom en een leuk lief, en jullie zoeken jullie droomhuis op de markt. Maar samen met jullie staan er op elke kijkdag nog tien andere koppels voor de deur. Blijkt alles ongelofelijk duur. Of krijg je die verkoper altijd nét niet overtuigd om jullie bod te aanvaarden. Dan zoeken wij jou, en jullie verhaal, voor een getuigenis in de krant: ben je bereid om een inkijkje te geven in jullie stroeve huizenjacht, jullie budget, jullie ervaringen op de markt en jullie jachtaanpak – mét mooie foto bij: vul dan onderstaand formulier zeker in.