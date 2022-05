Het is te vroeg om nu al met zekerheid te zeggen of de zachte winter en het mooie voorjaar tot een insecteninvasie zullen leiden deze zomer. Maar de kans zit er wel dik in. Hoe kunnen we ons daar nu al op voorbereiden? Wat kan je doen om te vermijden dat wespen een nest in je tuin of op je zolder maken, en dat muggen en vliegen je barbecue komen verstoren?