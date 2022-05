Kiev: “Bevrijding strijders in Marioepol kan tot aanzienlijke verliezen leiden”

“Vandaag zou een deblokkeringsoperatie een aanzienlijk aantal troepen vragen, gezien de Oekraïense strijdkrachten 150-200 kilometer van Marioepol verwijderd zijn”, zei plaatsvervangend stafchef Oleksiy Hromov woensdag. Omdat de Russische troepen in de tussentijd ook krachtige verdedigingssystemen hebben gebouwd, zou een dergelijke operatie veel slachtoffers kunnen eisen.

Russische troepen belegeren de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne al twee maanden. De laatst overgebleven strijders, onder wie ook eenheden van het nationalistische Azov-regiment, hebben zich in de plaatselijke staalfabriek Azovstal verschanst. Zij vragen Kiev en de internationale gemeenschap zich in te zetten voor hun redding, langs diplomatieke weg of militair.

In de voorbije weken zijn zowat vijfhonderd burgers die zich eveneens in de staalfabriek ophielden, via humanitaire corridors gered. Rusland wijst een vrije aftocht van de strijders af. Ze moeten hun wapens neerleggen en zich laten gevangen laten nemen.

Volgens de Oekraïense vicepremier Iryna Verestsjoek zijn er in de staalfabriek nog ongeveer duizend verdedigers van wie de helft gewond is. Rusland zegt dat er 2.500 Oekraïense strijders en buitenlandse soldaten verschanst zijn in het complex.