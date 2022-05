Hevige brand in restaurant in Anderlecht

In de Jules Broerenstraat in Anderlecht heeft woensdagnamiddag een hevige brand gewoed in de keuken van een restaurant. Daarbij vielen geen gewonden maar het restaurant moet wel voor enige tijd de deuren sluiten. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur ontstond kort voor 17.00 uur aan de afzuigkap en afvoerbuis in de keuken van het restaurant en breidde zich uit naar de houten vloer van de eerste verdieping, boven de keuken. Die werd gebruikt als opslagruimte voor het restaurant zodat daar geen bewoners aanwezig waren. Die waren er wel op de tweede en derde verdieping van het gebouw maar zij konden zich in veiligheid brengen. Eenmaal het vuur geblust was en het gebouw geventileerd was, konden ze ook terugkeren naar hun appartementen.

De schade in de keuken van het restaurant is aanzienlijk en de gas- en elektriciteitstoevoer naar de horecazaak zijn afgesloten, zodat de zaak enige tijd gesloten zal moeten blijven. De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus nog de brandweer.

“Naar aanleiding van deze brand willen we de horeca-uitbaters er graag aan herinneren dat het van belang is om regelmatig de afzuigkap en afvoerbuizen in hun keukens te reinigen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De vetten die zich daarin opstapelen, kunnen in brand vliegen. Daarmee is niet gezegd dat dat hier de oorzaak was van de brand, maar een extra waarschuwing kan geen kwaad.”