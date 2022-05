Reacties op overlijden van Nederlandse auteur Jeroen Brouwers: “We zullen je scherpe pen missen”

De Vlaamse schrijver Erwin Mortier eert zijn “dwarse leermeester, aan wie we zoveel te danken hebben”. “Als ik sterf begint voor mij ‘de eeuwigheid’. Al degenen die vóór mij zijn gestorven, van miljoenen jaren geleden tot vandaag, hebben die er méér eeuwigheid op zitten dan ik ooit zal kunnen inhalen?”, citeert hij Brouwers.

“Het was een eer hem als een van de allerlaatste mensen in mijn leven te mogen interviewen en spreken. Het is zo erg dat hij er nu niet meer is. Maar iemand met zo’n indrukwekkend oeuvre blijft vast nog een hele tijd, en dat is in het licht van de altijd te vroeg gekomen dood dan weer wel mooi”, reageert de Vlaamse auteur Griet Op de Beeck.

Fotograaf Stephan Vanfleteren haalt herinneringen op aan zijn eerste ontmoeting met de schrijver. “Begin deze eeuw stond ik voor uw deur. Ik heb u nooit jong gekend. U was altijd die oude schrijver in het donkere bos in een ver dorp met de laatste letter van het alfabet. ‘Doe maar geen moeite, alles is hier al gefotografeerd’. Dat was uw verwelkoming. Mijn zelfvertrouwen lag al versplinterd aan mijn voeten nog vóór mijn eerste blik door de zoeker”, schrijft hij op Instagram. “Maar het kwam goed. En ik kwam terug. En nog eens. Driemaal heb ik het genoegen gehad om u vast te leggen. Daar ben ik zeer dankbaar voor.”

Vanuit de politiek

Ook vanuit de politieke wereld komen er reacties binnen. “Hij vond dat ‘van (...) geschriften de vonken (moeten) afspatten, men moet er zijn tengels aan branden.’ Hij voegde steevast de daad bij het woord. We zullen zijn scherpe pen missen”, reageert premier Alexander De Croo (Open VLD).

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) spreekt over “een grote Nederlandse auteur met een indrukwekkend oeuvre dat door veel Vlamingen werd verslonden”. “Medeleven met familie, collega’s en vrienden”, stelt hij nog.

“Een groot verlies voor de Nederlandse literatuur”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dan weer. “Bedankt voor je prachtige boeken en meesterlijke zinnen, Jeroen Brouwers. ‘Niets bestaat wat niet iets anders aanraakt’.”