Dag 2 op het proces van de Britse voetbalvrouwen: Rebekah Vardy barst in tranen uit, de “eenmalige fout” en de telefoon op de bodem van de Noordzee

Op dag twee van de ‘War of the WAGs’, het fel gemediatiseerde proces tussen de Britse voetbalvrouwen Rebekah Vardy en Coleen Rooney, heeft Vardy opnieuw plaats genomen in de getuigenbank. Ze bekende een “eenmalige fout” en barstte in tranen uit toen ze geconfronteerd werd met de internettrollen die ermee gedreigd hadden haar tweejarig dochtertje te verkrachten. En dan was er ook nog het verhaal van de telefoon op de bodem van de Noordzee.