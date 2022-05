Dat een gemeenschap de lippen stijf op elkaar houdt in zo’n dossier, kan vreemd lijken. Maar in de sociale psychologie is het een bekend fenomeen. “Denk aan de enorme druk waar klokkenluiders aan moeten weerstaan, en je begrijpt meteen de kracht die van een groep kan uitgaan”, zegt Alain Van Hiel, professor sociale psychologie aan de UGent.