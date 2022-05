Club Brugge-spelers euforisch na belangrijke zege tegen Union: “En nu naar Antwerp om het af te maken”

“De supporters hebben ons de hele wedstrijd gesteund”, vertelde Brandon Mechele voor de camera’s van Eleven Sports. “De sfeer heeft ons vooruit geduwd. We hebben afgezien, maar ik denk dat we de drie punten verdienen. Op 1-1 komen met een man meer is jammer, maar gelukkig komt de VAR tussen en zit het een keer mee. Union is een goeie ploeg, maar we hebben het collectief opgevangen. Met een mannetje meer was het iets makkelijker. Het is goed gekomen. De drie punten zijn binnen, met nog twee matchen te gaan. Zondag gaan we weer vol voor de overwinning.”

Hetzelfde geluid klonk bij ploegmaat Denis Odoi. “We kenden het belang van deze twee matchen, we wisten dat het heel belangrijk was. Dus nu is er ontlading, we zijn blij met de zes punten die we nu pakken tegen Union. Er resten ons nog twee matchen, het is nog altijd aan ons om dit te bevestigen. De rode kaart heeft het verschil gemaakt. Daarna waren wij beter, hebben we even doorgeduwd om het verschil te maken. Ik weet eigenlijk niet waarvoor die 1-1 afgekeurd werd. Offside? Eigenlijk zou het niet mogen dat wij nog zo’n kans weggeven, daar zijn we ervaren genoeg voor. Nu gaan we toeleven naar zondag en gaan we naar Antwerp om het af te maken. We kennen het belang van die match.”

Mignolet: “Je zag hoe mooi en gruwelijk voetbal kan zijn”

Simon Mignolet werd uitgeroepen tot Man van de Match. “Het was onvoorstelbaar wat hier allemaal gebeurd is”, zei de doelman van Club Brugge. “Twee rode kaarten, een penalty en een goal die nog afgekeurd worden door de VAR in de laatste minuten… het was een echte play-offmatch waarin je ziet hoe mooi en gruwelijk voetbal kan zijn. Wij hebben onze job gedaan, hebben twee keer in moeilijke omstandigheden gewonnen tegen Union. Ik ben blij dat dat ook twee keer met een clean sheet gebeurde. Mijn belangrijkste redding? Die na 19 seconden. Dan kan je in een heel andere situatie komen, als zij meteen op 0-1 komen kunnen zij hun geliefkoosde spel spelen en op de counter toeslaan. Dat veranderde het verloop van de match. Na die rode kaart scoren wij op het juiste moment. Die laatste twintig minuten sta je daar niks te doen tegen tien man en denk je: hopelijk valt die bal niet slecht. Dit was een heel goed resultaat en nu moeten we het twee keer afmaken. Want zodra je verliest, kantelt alles opnieuw. Antwerp heeft ook nog wat om voor te spelen, wij gaan het daar niet cadeau krijgen, dat weten we ook. Nu gaan we even genieten, maar vanaf morgen werken we weer toe naar de volgende match.”

Schreuder: “Geluk aan onze zijde”

“We hadden het geluk vandaag aan onze zijde”, was Club Brugge-trainer Alfred Schreuder eerlijk achteraf. “Het was een moeizame match, Union kreeg al snel kansen. We hebben ons wel goed herpakt na rust en wisten Union vrij snel terug te drukken. Aan de bal waren we onrustig, maar als ik naar het team kijk en hoe we ons sinds januari (toen hij overnam, nvdr) ontwikkeld hebben, zie ik een ongelofelijk winnaarsteam op het veld. Da’s toch het DNA van Club Brugge. Als je naar onze twee zessen (Balanta en Odoi, nvdr) kijkt, dat zijn gewoon twee geweldige vechters. Die heb je gewoon nodig op momenten als deze. Ik zei voor de match al dat het resultaat primeert. Mignolet heeft geweldig gekeept, hij heeft belangrijke ballen gepakt. Maar volgens mij hebben wij dit seizoen wel vier keer tegen Union gespeeld en vier keer de nul gehouden. Dat we nu nog één zege nodig hebben om kampioen te worden? Dat is ook zo, maar we moeten rustig blijven. We weten dat het beter kan, maar de mentaliteit blijft het belangrijkste. Antwerp is ook een goeie ploeg, wij moeten nu goed herstellen en dan bekijken wat we gaan doen.”