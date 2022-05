Spelers van Union “extreem teleurgesteld” na nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: “We hebben onszelf de das omgedaan”

Vanzeir: “Efficiëntie en details nekken ons”

Dante Vanzeir: “Ontgoocheling heerst. We deden het weer niet slecht, hadden genoeg kansen om de overwinning te pakken. De efficiëntie en details nekken ons in de play-offs. We mogen trots zijn op ons seizoen. Er is nog een waterkansje, als Club twee keer zou verliezen. Maar die kans is klein. Kampioenengeluk zat er bij ons niet in. Het is een frutgoal die ze maken, en die valt net vandaag weer. Ik heb veel gevoelens, maar weinig woorden. Heel het seizoen doen we het goed, scoren we veel goals. In de play-offs doen we onszelf de das om. Het is jammer, maar het is nu zo. Het seizoen is fantastisch geweest. De laatste twee matchen willen we met een goed gevoel afsluiten. Op het einde had ik krampen en kon ik de ploeg helaas niet meer helpen.”

Burgess: “Ik ben trots op alle jongens”

Christian Burgess: “Ik ben extreem teleurgesteld. Het was een goed gevecht, de rode kaart heeft de wedstrijd veranderd. Als je kampioen wil worden, zal je de titelverdediger moeten kloppen. Dat is niet gelukt voor ons. Ik moet de overtreding van Machida nog bekijken. Maar die dingen gebeuren in voetbal. Zelfs met tien geloofde ik nog dat we zouden terugkomen. Ik ben trots op alle jongens. Ze hebben alles gegeven. Zondag gaan we opnieuw voluit. Er zijn nog twee matchen. Ik denk niet dat zij nog punten zullen laten liggen. Maar it ain’t over ‘til the fat lady sings. Ow, sorry, is het wel gepast om dat te zeggen?”