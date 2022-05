Ivan Perisic bezorgt Inter Italiaanse beker: ex-Club Brugge-speler scoort twee keer tegen Juventus

Inter heeft woensdagavond de Coppa Italia gewonnen. Na negentig minuten voetballen stond het 2-2 gelijk tussen Juventus en Inter. In de verlengingen bezorgde de Kroaat Ivan Perisic (ex-Club Brugge en -Roeselare) de Milanezen met twee goals de Italiaanse beker.

Nicolo Barella bracht Inter al vroeg op voorsprong met een knappe treffer. Vlak na rust zette Juventus de scheve situatie in twee dolle minuten volledig recht. Alex Sandro en Dusan Vlahovic brachten de Oude Dame op voorsprong. Tien minuten voor tijd sleepte de Turk Hakan Calhanoglu met een strafschop verleningen uit de brand voor Inter.

In die extra tijd ontbond Ivan Perisic zijn duivels. Met een nieuwe strafschop was het de Kroaat die de Milanezen op weg naar bekerwinst zetten. Met de 2-4 – een heerlijk schot van aan de rand van de zestien – stelde de Kroaat met een verleden in ons land de zege helemaal veilig.