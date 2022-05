Oekraïne wint benefietwedstrijd van Borussia Mönchengladbach

Het nationale voetbalelftal van Oekraïne heeft een emotionele benefietwedstrijd gespeeld tegen Borussia Mönchengladbach. Het was het eerste optreden van Oekraïne sinds de Russische inval. Onder de ruim 20.000 toeschouwers in het stadion van de Duitse club zaten veel mensen uit Oekraïne.

Het was een duel tegen de oorlog, met veel applaus voor de spelers van Oekraïne en een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog, waarvan het einde nog niet in zicht is. Oekraïne won de wedstrijd met 2-1. Michailo Moedrik en Oleksander Pichaljonok scoorden voor de ploeg, die op 1 juni serieus aan de bak moet tegen Schotland in de play-offs om een ticket voor het WK voetbal in Qatar.

Voor de aftrap sprak oud-wereldkampioen boksen Vladimir Klitsjko het publiek toe in een videoboodschap. “Wij danken u allen voor uw fantastische hulp. Denk alsjeblieft aan ons en blijf aan ons doneren”, zei hij.

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX