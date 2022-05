Russisch leger eist evacuatie van Oost-Oekraïense steden

“Met het oog op de dreigende catastrofale humanitaire situatie van de meeste burgers in Kramatorsk en Slovjansk roepen wij de internationale gemeenschap, de VN, de OVSE en het Internationaal Comité van het Rode Kruis op om onmiddellijk alle maatregelen te nemen voor de snelle en veilige evacuatie van burgers uit deze steden die onder de geïnitieerde controle van Oekraïense strijdkrachten staan”, aldus kolonel-generaal Mikhail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie, geciteerd door staatspersagentschap Interfax.

Mizintsev beweert voorts dat Oekraïense troepen zich in de steden in het oosten van Oekraïne verschansen en hun eigen burgerbevolking als menselijk schild gebruiken. Hij claimt dat ongeveer 90.000 burgers in de steden verblijven, die worden beschouwd als de hoekstenen van de Oekraïense verdedigingslinies in het oosten.