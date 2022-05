Zowat 8 procent van werknemers in zorg is geen Belg

Ongeveer 8,3 procent van de werknemers in de zorgsector in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta van 39.000 werknemers in de zorgsector.

De laatste zeven jaar is het aandeel niet-Belgen in de zorg met een derde toegenomen maar het blijft relatief laag tegenover het gemiddelde. Vooral taal- en cultuurverschillen en het niet erkennen van buitenlandse diploma’s zorgen voor hindernissen.

Vijftien procent van de werknemers op onze arbeidsmarkt heeft een buitenlandse nationaliteit. In de zorgsector is dat aandeel aanzienlijk lager, met maar 8,3 procent of één op de twaalf. “Taal- en cultuurverschillen spelen in deze sector meer dan elders”, zegt Sabine Goossens, hr-experte bij Acerta Consult. “Bovendien is voor de meeste jobs in de zorg een specifiek diploma vereist en diploma’s van buiten de Europese Unie moeten nu eenmaal worden gehomologeerd. Daar loopt het wel vaker mis.”

Nederland

Van de buitenlanders uit de Europese Unie die in België in de zorg werken, komen de meesten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Roemenië. Van de niet-EU-burgers die actief zijn in woonzorgcentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorginstellingen hebben de meesten een Marokkaans of Congolees paspoort.

Nochtans schuilt er door het personeelstekort en de arbeidskrapte in de sector een groot potentieel in het aantrekken van buitenlandse werkkrachten.

“Dat er meer werknemers met een andere nationaliteit in onze zorgsector werken, is een goeie zaak, en ook een logische evolutie gezien de migratie”, zegt Goossens. “Ook de arbeidskrapte noopt zorgbedrijven om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen om nieuw personeel te rekruteren. Maar ook de behoefte om een afspiegeling te zijn van de maatschappij leeft bij veel zorginstellingen in de huidige tijdsgeest. Als het personeelsbestand een betere afspiegeling is van de huidige bevolking, vergroot de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het draagvlak van de organisatie.”