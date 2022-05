Schokkende beelden tonen hoe plunderende Russische soldaten Oekraïense burgers in de rug schieten

De feiten dateren van 16 maart, toen de Russische soldaten de Oekraïense hoofdstad Kiev nog probeerden te omsingelen en in te nemen. Op de beelden van talrijke bewakingscamera’s, die samengevoegd werden om de feiten helemaal in beeld te brengen, is te zien hoe vijf Russische soldaten pogingen doen om binnen te breken in meerdere bedrijven en zaken in een industrieterrein in de buitenwijken van Kiev.

Uiteindelijk breken ze binnen in een autogarage in de buitenwijken van Kiev en doen ze daar alle schuiven en rekken open om zoveel mogelijk te plunderen. Op de beelden is te zien dat op dat moment de eigenaar van de zaak en een persoon die hij had ingeschakeld om zijn winkel te bewaken, aanwezig zijn. Allebei komen ze met hun handen in de lucht bij de soldaten en wordt een gesprek gevoerd. De soldaten druipen af en de twee wandelen terug naar hun wachtpost. Dan gebeurt het ondenkbare: twee van de Russische troepen keren terug en schieten de twee burgers in de rug. Een van de twee is meteen dood.

Oorlogsmisdaden

De andere, de 68-jarige bewaker, slaagt er nog in om vrijwilligers in de buurt te bellen om hulp te krijgen tegen de Russen. Wanneer zijn toekomen, heeft de man al heel veel bloed verloren en is hij niet meer te redden. Volgens de vrijwillige strijders was de eigenaar van de zaak er zich goed van bewust dat de Russen dichterbij kwamen en een gevaar vormden, maar wilde hij zijn zaak toch niet zomaar prijsgeven en verlaten.

De dochter van de 68-jarige bewaker van de zaak noemt de Russische soldaten “beulen” op CNN. “Het is vreselijk, want mijn vader was een burger. Hij was 68 jaar en een vredelievende ongewapende man.”

Op basis van de beelden zal door een Oekraïense openbaar aanklager een onderzoek gevoerd worden naar oorlogsmisdaden. “Dit is zeker een oorlogsmisdaad”, zegt een van de vrijwillige strijders in de regio. “Als die mannen gepakt kunnen worden, verdienen ze de doodstraf.” Ook de dochter hoopt dat ze gevonden worden. “Ze moeten voor de rechtbank komen, een internationale liefst. Ik hoop dat niet alleen Oekraïne maar ook de rest van de wereld hoort en ziet welke misdaden ze gepleegd hebben.”

Bekijk de beelden hier.