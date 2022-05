Biden vreest dat Hooggerechtshof na abortus ook homohuwelijk of voorbehoedsmiddelen zou verbieden: “Mag niet gebeuren”

Woensdag werd in de VS de ‘Women’s Health Protection Act’ weggestemd, tot onvrede van de Democraten. Zij wilden daarmee het recht op toegang tot abortus in de federale wetgeving vastleggen en het recht van zorgverleners om een abortus uit te voeren garanderen. Het zou een oplossing zijn voor als het Amerikaanse Hooggerechtshof de historische ‘Roe versus Wade’-uitspraak uit 1973 zou vernietigen. Als dat gebeurt, dan mogen de individuele staten hun abortusbeleid zelf bepalen.

LEES OOK. Plan Democraten om toegang tot abortus te garanderen mislukt

President Joe Biden toonde zich ontgoocheld dat het wetsvoorstel weggestemd werd. “Het gaat niet alleen om de brutaliteit van een vrouw te ontdoen van de rechten op haar eigen lichaam”, zei Biden op een samenkomst van de Democratische partij in Chicago. “Maar ook… Eigenlijk zeggen ze dat er niet zoiets bestaat als het recht op privacy. Als dit gebeurt, let dan maar op mijn woorden: dan gaan ze ook de beslissing van het Hooggerechtshof over het holebihuwelijk aanvechten. En dan over contraceptie.”

Biden is een devote katholiek en daarom persoonlijk tegen abortus, maar hij liet eerder al verstaan dat hij niet vindt dat hij zijn mening moet opleggen aan de rest van de wereld. Het vernietigen van ‘Roe versus Wade’ noemde hij eerder al een “radicale beslissing” die een hele reeks van essentiële mensenrechten in het gedrang zal brengen. “We mogen dit niet laten gebeuren”, zei hij woensdag nog.