Supporters op Braziliaanse WK-camping ‘Devillage’ krijgen na 8 jaar procederen 228.000 euro terugbetaald

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Sun Reizen gaan niet in beroep tegen het vonnis over de camping Devillage tijdens het WK voetbal van 2014 in Brazilië. Dat betekent dat de 206 fans van de Rode Duivels die er logeerden en niet kregen wat hen beloofd werd, acht jaar na datum vergoed zullen worden.

In 2014 mochten de Rode Duivels eindelijk nog eens naar een groot voetbaltoernooi, en dus organiseerde de KBVB in Brazilië een supporterscamping voor hen. Onder de naam ‘Devillage’ zouden ze op flink wat luxe kunnen rekenen, zo werd hen voorgehouden. De realiteit was veel minder: piepkleine tenten, modder, geen elektriciteit of WiFi, slechte maaltijden, geen warm water en ga zo maar door.

In naam van 201 van die kwade fans stapte consumentenorganisatie Test Aankoop naar de rechter. Eind 2021 werden de KBVB en organisator Sun Reizen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan al die fans. Ze hadden daarna de kans om in beroep te gaan, maar doen dat niet. De slachtoffers zullen acht jaar na datum dus eindelijk vergoed worden.

De organisatoren moeten 65 procent van de verblijfskosten terugbetalen. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n 228.000 euro. “Test Aankoop stortte daarvan al 224.389,28 euro door aan de gedupeerde supporters”, zegt Simon November van de consumentenorganisatie. “Wij zijn opgetogen om vast te stellen dat de Voetbalbond en Sun Reizen zich geschikt hebben naar de beslissing van de rechter in eerste aanleg en de nodige uitbetalingen heeft gedaan. Wij zijn gestart met het doorstorten naar de supporters. Een zevental consumenten is voor ons onbereikbaar via mail of brief. Wij proberen via omwegen om hen te contacteren om ook hen terug te betalen. Bijna acht jaar na het Wereldkampioenschap in Brazilië, krijgen de supporters eindelijk waar ze al lang recht op hebben.”