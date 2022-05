Zestiger wilde “bommen laten ontploffen in Wetstraat” omdat hij niet naar de kapper kon: “Ik zie eruit als Einstein”

Een 68-jarige man uit Riemst die vorig jaar de politie aan zijn deur kreeg nadat hij bedreigingen had geuit aan het adres van het kabinet van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) riskeert een gevangenisstraf van zes maanden. “Ik zie eruit als Einstein”, zo riep de Riemstenaar door de telefoon toen hij gefrustreerd naar het kabinet belde omdat hij niet naar zijn kapper kon. De man kreeg de politie over de vloer omdat hij tijdens zijn tirade liet vallen dat ze een bus gevuld met bommen in de Wetstraat tot ontploffing moesten brengen.

De Riemstenaar had het begin 2021 zeer moeilijk omdat hij door de coronamaatregelen zijn driewekelijkse kappersbeurt moest missen. Daarom belde hij op 7 januari 2021 naar het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en eiste hij dat hij als misnoegde burger de rechterhand van de minister, of nog beter, de minister zelf zou spreken.

Toen de kabinetsmedewerker antwoordde dat dit niet mogelijk was, ontstak de zestiger in een tirade. “Ik zie eruit als Einstein en voel me daar niet goed bij”, zo liet hij zich ontvallen. Die opmerking zorgde voor gelach aan de andere kant van de lijn en hierdoor begon de zestiger zich nog harder op te winden. “Ze moeten eens met een bus gevuld met bommen tussen de mensen in de Wetstraat rijden”, zo zou de man toen gedreigd hebben.

Zes maanden

Die uitspraak kwam hem duur te staan want enkele uren na het telefoontje stond de politie aan zijn deur om hem te arresteren. Omdat de zestiger net bezig was met soep te maken wilde hij eerst niet met hen meegaan. Hij bood later aan dat hij hen zou volgen met zijn eigen auto of dat hij de dag erop eens zou langsgaan.

De zestiger moest het woensdagmorgen komen uitleggen aan de Tongerse strafrechter. Omdat hij in het verleden reeds een straf met opschorting had gekregen, kon de procureur niet anders dan een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete vragen.