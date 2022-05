“Eerste burger gedood in Rusland sinds begin van inval in Oekraïne”

Volgens de Russische autoriteiten is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne een Russische burger op Russische bodem gedood. Dat gebeurde volgens de gouverneur van Belgorod in die grensregio tijdens beschietingen. Er vielen ook drie gewonden.

“Momenteel is er een dodelijk slachtoffer. Hij is gestorven in de ziekenwagen. Er zijn drie gewonden”, meldt gouverneur Vyacheslav Gladkov van de regio Belgorod. Volgens hem gaat het om “de moeilijkste” periode voor zijn regio sinds de Russische president Vladimir Poetin op 24 februari troepen Oekraïne liet binnenvallen. Het zou de eerste burger op Russische bodem zijn die gedood werd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Gladkov beschuldigt Oekraïne ervan het dorp Solokhi te viseren. Daar is volgens hem een woning deels vernield. “De bevolking zal naar een veilige plaats gebracht worden”, klinkt het nog.