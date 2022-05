Oekraïne vernielt pontonbruggen waarop Russische troepen rivier in Loehansk overstaken

Oekraïne heeft de voorbije uren meerdere successen geclaimd op het slagveld. Zo zouden Oekraïense troepen pontonbruggen vernield hebben die Russische troepen gebruikten om een rivier over te steken in de regio Loehansk, in het oosten. Het Oekraïense ministerie van Defensie deelde foto’s waarop ook vernietigde tanks te zien zijn.

Het zou gaan om Russische tanks in het dorp Bilohorivka nabij Lysychansk. Volgens de gouverneur van Loehansk is Bilohorivka een “fort” dat zoals Marioepol een groot aantal Russische troepen tegenhoudt.

Het Russische leger heeft nog niet gereageerd. Nadat het er niet in geslaagd was om hoofdstad Kiev en het noordoosten van Oekraïne in te nemen tijdens de voorbije weken, richt Rusland zijn pijlen nu volledig op de regio’s Donetsk en Loehansk. Maar de foto’s lijken te bewijzen dat de strijd daar nog lang niet gestreden is.

© via REUTERS

