Droogte veroorzaakt opnieuw brand op treinspoor tussen Gent en Sint-Niklaas: treinverkeer stilgelegd

Woensdag werd hetzelfde traject tussen Gent en Sint-Niklaas ook al geteisterd door een aantal branden. Toen ging het om dwarsliggers die vuur hadden gevat door een combinatie van langdurige droogte en olie op de sporen. Kleine vonken van een passerende trein zorgden ervoor dat de dwarsliggers begonnen te smeulen. De schade bleef wel beperkt maar er was wel hinder voor de treinreizigers.

Bermbranden

Volgens de informatie van Infrabel waren het deze keer geen dwarsliggers die vuur hadden gevat, maar ging het in dit geval over verschillende bermbrandjes. De droogte wordt wel als hoofdoorzaak gegeven voor de branden. De brandweer kwam ter plaatse en is, samen met de technische ploegen van de spoorwegen, meer dan een uur ter plaatse geweest om de situatie onder controle te houden.

De bermbrandjes waren snel gedoofd, maar veroorzaakten wel voor veel hinder voor de treinreizigers, omdat er tussen 6 en 7.45 uur geen treinverkeer op het traject mogelijk was. Een paar treinen konden worden omgeleid, maar er moesten ook een aantal lijnen worden afgeschaft. “We hebben getracht bussen in te leggen voor onze reizigers, maar het was niet evident om in het spitsuur extra bussen vrij te krijgen”, zei de woordvoerder. Infrabel verontschuldigt zich voor het ongemak aan de passagiers en zegt de situatie nauwlettend in het oog te houden.