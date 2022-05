“Hopelijk kunnen we een voorbeeld stellen voor andere slachtoffers”: online opgelicht koppel wint rechtszaak tegen KBC, bank moet volledige som terugbetalen

Nijlen

Iedereen kan het slachtoffer worden van online oplichting. Zelfs wie digitaal goed onderlegd is, loopt het risico vroeg of laat in de val te trappen. In 2020 plunderden phishingoplichters de rekening van Jelle en Sofie na een online aankoop. Hun bank KBC kon een deel van het geld recupereren, maar weigerde de gestolen som te vergoeden. De rechtbank gaf het koppel intussen gelijk, waardoor de bank alsnog het gestolen bedrag moet terugbetalen. “We hopen hiermee een voorbeeld te stellen”, klinkt het.