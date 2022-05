“Misschien zie ik je aan de andere kant, Deana”: moordenaar richt zich tot zijn slachtoffer in laatste woorden voor executie

© AFP

Zijn advocaten hadden er de voorbije weken en maanden alles aan gedaan om de 66-jarige Clarence Dixon nog te redden. Ze noemden hem mentaal ongeschikt om geëxecuteerd te worden omdat hij aan schizofrenie en hallucinaties leed en blind en in wankele gezondheid was. Hem terechtstellen zou ongrondwettelijk zijn omdat hij niet kon begrijpen wat er met hem gebeurde, beargumenteerden ze zonder succes. De rechter bevond hem voldoende bij zijn verstand.

Dixon werd in 2008 veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op de 21-jarige studente Deana Bowdoin in 1978, meer dan 40 jaar geleden. Hij zou haar verkracht, gewurgd en doodgestoken hebben in haar appartement. Het DNA-materiaal leidde de speurders naar Dixon.

Het werd woensdag de eerste executie in acht jaar tijd in de staat Arizona. Dixon kreeg een dodelijke injectie toegediend in de staatsgevangenis in Florence. Zijn laatste maaltijd was er één van Kentucky Fried Chicken, met aansluitend aardbeienijs en water. In zijn laatste woorden had hij zich gericht tot zijn slachtoffer, waarvan hij tot het laatste moment ontkende haar vermoord te hebben. “Misschien zie ik je wel aan de andere kant, Deana. Ik weet niet wie je bent en herinner me je niet meer”, zei hij. Elf minuten na de injectie werd hij doodverklaard.