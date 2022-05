“Dat noemen ze dan een fietstunnel”: vrouw betrapt automobilist, en dat blijkt niet de eerste keer

Volgens omwonenden is het allesbehalve de eerste keer dat auto’s of bestelwagens door de brede, in augustus vorig jaar geopende fietstunnel rijden. Het gebeurt zelfs regelmatig. Een vrouw kon zo’n voorval woensdag vastleggen. “Dat noemen ze dan een fietstunnel in Aalst”, zegt ze. Het filmpje werd inmiddels 23.000 keer bekeken en 174 keer gedeeld. “Dit is erover!”, “Veilig fietsen??”, luiden de vele reacties. De tunnel is een project van de Vlaamse overheid dat in de vorige legislatuur naar Aalst werd gehaald door toenmalig schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (toen LijstA). Het project werd gerealiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer met steun van de provincie en van Europa. Vanuit de stad kwam voorlopig geen reactie. (lees verder onder de foto)

“Het is een schande dat daar mensen doorrijden”, reageert schepen van Mobiliteit, Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). “Ik zal op het college van burgemeester en schepenen vragen dat de politie daar verhoogd toezicht kan houden, of een camera kan plaatsen. Het zou een nachtmerrie zijn dat er een kind of een andere fietser van de andere kant komt als er een voertuig door de tunnel rijdt.”