Goedkopere diesel blijkt van korte duur, Europese gasprijs omhoog

De iets goedkopere diesel aan de pomp blijkt van korte duur. De maximumprijs voor een liter diesel (B7) stijgt vrijdag met 5,9 cent naar 2,033 euro per liter. Dat blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. Gas in Europa wordt ook nog wat duurder.

Diesel stijgt in prijs door duurdere olie of biocomponenten op de internationale markten. Dat gas duurder wordt, heeft dan weer te maken met bezorgdheid op de markt over de aanvoer van Russisch gas via Oekraïne en het effect van Russische sancties op Europese energiebedrijven.

Op de Nederlandse termijnmarkt voor aardgas - de maatstaf voor de prijs van gas in Europa - steeg de prijs dinsdagochtend met 11 procent. Intussen is de prijs per megawattuur gestegen naar meer dan 105 euro per megawattuur, of een stijging met ruim 12 procent.

Sinds kort vloeit minder Russisch gas via Oekraïne richting Europa. Donderdag zakt de doorvoer via Oekraïne met bijna een derde, aldus het Russisch gasbedrijf Gazprom. Woensdag was er al een daling met 18 procent. Ondanks de oorlog bleef de transit van Russisch gas via Oekraïne de voorbije maanden op niveau.

Rusland kondigde bovendien aan dat het sancties heeft ingesteld tegen Europese energiebedrijven. Het is afwachten wat de gevolgen daarvan zijn op de gasmarkt.

De gasmarkt blijft dus erg onrustig, ondanks de hogere temperaturen en de uitgebreide aanvoer van vloeibaar lng-gas richting Europa.