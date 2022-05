Lionel Messi is opnieuw dé wereldwijde grootverdiener onder sporters, voor LeBron James

De 34-jarige speler haalt zijn inkomsten voor een groot deel uit zijn monstersalaris bij Paris Saint-Germain (75 miljoen dollar) en anderzijds uit reclame-inkomsten (55 miljoen dollar). Messi topte de lijst van Forbes ook al in 2019. Vorig jaar moest hij MMA-ster Conor McGregor laten voorgaan.

Op de tweede plaats staat NBA-vedette LeBron James met 121,1 miljoen dollar inkomsten, gevolgd door Messi’s eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo (115 miljoen dollar). Neymar (95 miljoen) en basketster Stephen Curry (92,8 miljoen) maken de top vijf vol.

Forbes gaf alleen de top 10 vrij, de volledige top 50 volgt later. In die top 10 staan ook nog basketspeler Kevin Durant (92 miljoen) en tennislegende Roger Federer (90,7 miljoen), hoewel die door een knieblessure amper vijf toernooien speelde in 2021. De laatste drie plaatsjes zijn voor de Mexicaanse bokser Canelo Alvarez (90 miljoen), zevenvoudig Super Bowl-kampioen Tom Brady (83,9 miljoen) en NBA-kampioen Giannis Antetokounmpo (80,9 miljoen). Conor McGregor, in 2021 primus met 180 miljoen dollar, staat niet meer in de top 10.