Op 24 uur meer dan 200 miljard dollar vervlogen uit cryptomarkt

Beleggers dumpen massaal cryptomunten. Volgens de gespecialiseerde website CoinMarketCap is op 24 uur tijd ruim 200 miljard aan waarde uit de markt verdwenen.

De cryptocrash is een gevolg van de instorting van de stabiel geachte cryptomunt TerraUSC. De bekendste munt Bitcoin is op een dag tijd 10 procent van zijn waarde kwijtgespeeld en staat op het laagste niveau sinds december 2020. Ethereum koerste zelfs 16 procent lager. Ook in Azië krijgen cryptogerelateerde aandelen klappen.

De cryptomunten staan onder druk nu centrale bankiers wereldwijd hun monetair beleid verstrakken om de inflatie te bekampen. Beleggers vluchten daardoor weg uit risicovolle beleggingen.