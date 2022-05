Guy Verhofstadt neemt stuur over van Herman De Croo als voorzitter van Autoworld

De Croo was volgens Autoworld “de pilaar waarop het museum vanaf de oprichting gesteund heeft”. Toen hij in 1986 minister van Verkeerswezen was, wijdde De Croo samen met Louis Olivier, de toenmalige minister van Openbare Werken, en vooral met prins Albert (die later tot Koning Albert II zou worden gekroond) het paleis in het Jubelpark in als het “Wereldpaleis van de Automobiel” of “Autoworld”.

Guy Verhofstadt wordt de tweede voorzitter van Autoworld. Het Europees parlementslid en voormalig premier is een autoliefhebber. Als hobbycoureur rijdt hij regelmatig mee in rally’s en autowedstrijden.