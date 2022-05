Clinton Mata heeft hamstringblessure en raakt mogelijk niet fit voor titelmatch op Antwerp

Slecht nieuws voor Club Brugge: Clinton Mata is mogelijk out voor de titelmatch op Antwerp. De verdediger moest tegen Union gewisseld worden met een verrekking aan de hamstrings en is uiterst twijfelachtig.

De bil van Clinton Mata zag er woensdagavond niet al te best uit. Het been van de verdediger werd al stevig ingepakt voor de match, maar na 55 minuten zat zijn wedstrijd erop. Het verdict, een verrekking aan de hamstrings, en waarschijnlijk out voor de titelmatch van zondag tegen Antwerp. Als Mata fit geraakt, zou dat een half wonder zijn. Want de verplaatsing naar de Bosuil staat al over drie dagen op de agenda.

Opnieuw met Hendry

Natuurlijk is de blessure van Mata een domper, maar Schreuder heeft alternatieven genoeg achterin. Zo liet Jack Hendry geen slechte indruk na maandenlang bankzitten en keert Stanley Nsoki terug uit schorsing. Indien het niet lukt voor Mata, verschijnt het trio Hendry-Mechele-Nsoki dan aan de aftrap tegen Antwerp. De medische staf van Club Brugge zal er wel alles aan doen om hem de komende dagen nog klaar te stomen. Of dat lukt, is een ander paar mouwen.