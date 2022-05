Spectaculaire beelden zetten zwakke plek van Russische T-72 tanks in de kijker

Beelden van de Chinese staatszender Phoenix Tv tonen hoe een videocrew op de rem moet gaan staan omdat een tank tientallen meters verder ontploft. Interessant wel, want de ontploffing toont heel goed aan wat de zwakke plek is van Russische tanks.

Russische T-72 tanks bewaren zo’n 40 kogels onder de koepel van het kanon. Meer dan één raak schot is er niet nodig om de boel te doen ontploffen. En dan zie je - zoals in de video - de koepel mét kanon hoog in de lucht vliegen.

De beelden zijn nog niet bevestigd. De beelden zouden net buiten Marioepol gemaakt zijn, op 6 mei.(NB)