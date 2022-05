Meer dan twee miljoen coronadoden geteld in Europese regio

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in de Europese regio meer dan twee miljoen coronadoden geteld. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO donderdag meegedeeld.

In het totaal werden in de Europese regio, die 53 landen omvat waaronder ook enkele landen uit Centraal-Azië, 2.002.058 overlijdens geturfd. Het totale aantal besmettingen is er opgelopen tot 218.225.294.

De pandemie is in de Europese regio wel op zijn retour. De afgelopen zeven dagen slonk het aantal vastgestelde coronagevallen met 26 procent. Het aantal overlijdens daalde met 24 procent.

Eerder donderdag rondde de Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land ter wereld, de kaap van een miljoen coronadoden.

