Helderen ex-rechercheurs Norbert (76) en Jean (83) na 40 jaar mysterieuze verdwijning van zuster Gaby op? “Die betonnen plaat werd een dag later gegoten”

Dendermonde

Exact veertig jaar geleden verdween zuster Gaby op mysterieuze wijze uit het Sint-Vincentiusklooster in het centrum van Dendermonde. Haar lichaam werd nooit gevonden. Ex-rechercheurs Norbert Devriendt en Jean Jacobs zijn er nu van overtuigd dat de zuster begraven werd op een bouwwerf, maar vrezen dat het parket niet meer in actie zal schieten. “Dit is altijd al een vreemd dossier geweest.”