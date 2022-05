Noord-Korea meldt voor het eerst coronabesmetting

© via REUTERS

In Noord-Korea is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie een besmetting geregistreerd. Dat heeft de staatstelevisie donderdag bekendgemaakt. Leider Kim Jong-un spreekt van een “ernstige nationale noodsituatie”.

Het eerste gemelde geval toont overeenstemming met de zeer besmettelijke omikronvariant, klinkt het bij het officiële persagentschap KCNA.

Kim Jong-un belooft de allereerste erkende uitbraak van Covid in zijn land te boven te komen. Hij beval alle steden en districten om hun gebieden grondig in lockdown te plaatsen, en zei dat een “maximale noodsituatie” wordt ingesteld om de quarantaine te controleren. “Het doel is om de wortels zo snel mogelijk uit te roeien. Dankzij het sterke politieke bewustzijn van de bevolking kunnen wij de noodsituatie tegengaan”, klinkt het.

Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, wordt alom betwijfeld. Zo ontsloeg de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een jaar geleden verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze “een grote crisis” veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad.

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1.500 kilometer met China, die lang niet overal goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen.