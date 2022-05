Hoe Simon Mignolet zich dankzij zijn mentale kracht terugknokte tot beste doelman van het land: “Die blessure heeft meer op hem gewogen dan veel mensen dachten”

“Een raar seizoen”, zo noemt de vader van Simon Mignolet het jaar van de doelman van Club Brugge. Die leek zijn aura van onaantastbaarheid even kwijt, maar kwam in de play-offs sterker dan ooit terug. Door vier keer de nul te houden is hij misschien wel de belangrijkste schakel achter de derde Brugse titel op rij. Een verhaal van het hoofd koel houden en je niet te snel uit je lood laten slaan bij slecht nieuws. “Dit is toch een flink statement tegen iedereen die zei dat hij een minder seizoen had.”