Voor het eerst foto van zwart gat in ons melkwegstelsel gemaakt

Donderdag werd in het hoofdkwartier van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht bij München de foto onthuld van het zwarte gat dat het centrum vormt van ons sterrenstelsel. Naar dat zwarte gat werd decennialang gezocht en onderzoek gedaan, en eigenlijk weten astronomen nog maar sinds kort dat het ook effectief bestaat. Mochten er daarover nog twijfels zijn, dan zijn die nu met deze foto helemaal verdwenen. Sagittarius A* bevindt zich in het centrum van onze Melkweg op 27.000 lichtjaar van ons.

Zwarte gaten, waarvan het bestaan door Albert Einstein werd voorspeld, zijn objecten van extremen. Het zijn overblijfselen van ontplofte sterren, super- of hypernova’s. Als de kern van die ster meer dan ongeveer 5 keer zo zwaar is als de Zon implodeert de kern van de ster uiteindelijk tot een zwart gat.

De massa van een zwart gat is zo sterk samengeperst dat er niets aan zijn enorme hoge aantrekkingskracht ontsnapt, ook licht niet, in welke golflengte dan ook. Vandaar de naam “zwart gat”. Daardoor is het object zelf niet te zien, maar alleen de straling eromheen. Het ding slokt verder alle materie in de omgeving op waardoor de massa en dus ook gravitatie of zwaartekracht nog stijgt. Het zwart gat kromt de ruimtetijd en verhit omringend materiaal tot superhoge temperaturen.

Vijf jaar geleden

Om de foto te kunnen maken werd gebruikgemaakt van de Event Horizon Telescope (EHT). Het beslaat een netwerk van acht radiotelescopen op vier continenten - waaronder de ALMA en de Apex van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO - en meer dan driehonderd mensen, om aldus gecombineerd een supertelescoop te scheppen waarvan de diameter zo groot is als die van onze planeet. Ter vergelijking: zo moet het mogelijk zijn vanuit een café in Parijs een krant in New York te kunnen lezen, zegt de ESO.

De radiogolven die het beeld vormen, werden opgepikt tijdens een tien dagen durende observatiecampagne in april 2017. Het beeld toont dus hoe Sagittarius A* er vijf jaar geleden bijlag in het sterrenbeeld Boogschutter (waarnaar de naam van het zwarte gat verwijst). Dat het zo lang heeft geduurd om de foto – de tweede dus van een zwart gat – te ontwikkelen, toont aan wat voor krachttoer het fotograferen van zwarte gaten is.

Drie jaar geleden maakte de EHT ook al de allereerste foto van een zwart gat in onze kosmos.