Burgemeester reageert op zogenoemde omerta over dodelijke brand in Beringen-Mijn: “Ik weiger mee te gaan in polarisatie”

Meester Jan Swennen, die enkele nabestaanden van de overleden brandweermannen bijstaat, sprak eerder deze forse taal nadat drie verdachten in het dossier waren opgepakt. “We spreken over meerdere daders die wellicht zussen en broers hebben, maar ook ouders. Zij hebben allicht geweten wie verantwoordelijk was voor de brandstichting en dat is ook buiten de betrokken families ter ore gekomen. Niemand is daarmee naar de politie gestapt. Meerdere personen binnen de gemeenschap van Beringen-Mijn wisten dus wie betrokken was, maar er werd gezwegen. Dat de nabestaanden zo lang op de waarheid hebben moeten wachten is verschrikkelijk”, zei hij.

Burgemeester Thomas Vints (CD&V), die zelf in Beringen-Mijn woont, noemt de uitspraken van de advocaat “polariserend”. “Ik weiger mee te gaan in de polarisatie die er momenteel leeft”, zei hij in een reactie aan TV Limburg. “De indruk wordt gewekt dat heel het dorp dit wist en dat wil ik ten stelligste veroordelen. Momenteel wordt de indruk gegeven dat dit drie jaar werd stilgezwegen. Dat er gezwegen werd, is natuurlijk een probleem. Dat ik wil ik ook niet onderkennen. Maar de indruk die er nu is, dat heel het dorp dit wist en dat er twee gemeenschappen tegen elkaar worden opgezet, betreur ik ten zeerste als burgemeester.”

De twee brandweermannen van het korps van Heusden-Zolder, Chris Medo (42) en Benni Smulders (37), kwamen in 2019 tijdens een brand in een leegstaand gebouwencomplex om het leven. De twee raakten niet op tijd uit het brandende pand toen een flashover, een ontbranding van hete rookgassen, plaatsvond. Een derde brandweerman, Arno Barzan, raakte zwaargewond. Het parket maakte dinsdag bekend dat het vier verdachten had opgepakt binnen het dossier. Drie daarvan waren minderjarig op het moment van de feiten. Een van de vier opgepakte verdachten bleek die bewuste avond niet aanwezig te zijn aan het gebouwencomplex in Beringen.

(sgg)