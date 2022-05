Hartverscheurende beelden: zoontje in tranen bij eerbetoon aan plots overleden voetballer Jody Lukoki (29)

Het plotse overlijden van Jody Lukoki (29) raakte heel wat mensen in de Nederlandse voetbalwereld. Woensdagavond werd de betreurde voetballer herdacht voor de wedstrijd tussen FC Twente en FC Groningen. Daarbij was zijn zoontje aanwezig, die het veld betrad met ‘papa’ en het rugnummer 9 op de achterkant. Bij het jongetje rolden, net als bij verschillende spelers, tranen over zijn wangen.

Lukoki speelde in Nederland voor Ajax, Cambuur, PEC Zwolle en recentelijk voor FC Twente, dat begin dit jaar besloot zijn contract te ontbinden na een zware knieblessure. Lukoki werd geboren in het voormalige Zaïre, nu de Democratische Republiek Congo, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij kwam in de jeugdopleiding van Ajax terecht en debuteerde begin 2011 in het eerste elftal de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord.