Gisteren kon hij nog niks zeggen, vandaag officieel: Alfred Schreuder verlaat Club Brugge om trainer te worden bij Ajax

Na de gewonnen topper tegen Union wilde Alfred Schreuder nog niets kwijt over zijn toekomst, maar een dag later is het officieel: de Nederlander verlaat Club Brugge voor Ajax. In Amsterdam zette hij zijn krabbel onder een contract tot 2024, met een optie op een derde seizoen.

“Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp. Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club”, aldus Schreuder, die eerder anderhalf jaar actief was als assistent bij de kersverse Nederlandse kampioen. “Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.”

“Alfred staat bij ons bekend als een tactisch sterke trainer met goede en veelzijdige oefenstof. Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als hoofdtrainer en als assistent-trainer bij topclubs in verschillende landen en competities”, stelt Edwin van der Sar. “We hebben er veel vertrouwen in dat hij de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan gaan geven. Zowel in de Eredivisie als in de UEFA Champions League. Het doet me ook goed dat we nu duidelijkheid hebben over deze belangrijke positie binnen de club. De komende periode zal de selectie voor volgend seizoen verder vorm gaan krijgen. Daar zijn Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar, die ook met Alfred spraken, druk mee bezig.”

Bij Ajax is Schreuder de opvolger van Erik ten Hag, die aan de slag gaat bij Manchester United. Van begin 2018 tot de zomer van 2019 was Schreuder de assistent van Ten Hag bij de Amsterdamse club. De Nederlandse recordkampioen lukte in het seizoen 2018-19 de dubbel en schopte het tot in de halve finales van de Champions League. Vervolgens werd Schreuder T1 bij het Duitse Hoffenheim, waar hij na een jaar mocht beschikken. Ronald Koeman vroeg hem vervolgens zijn assistent te worden bij FC Barcelona. Toen Koeman eind 2021 werd ontslagen, vertrok ook Schreuder bij Barça. Om vervolgens als hoofdcoach bij Club Brugge te belanden.