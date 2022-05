Rusland dreigt met vergeldingsacties nu Finland lid wil worden van NAVO

© via REUTERS

De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin hebben zich donderdag voor een toetreding tot de NAVO uitgesproken en willen dat hun land “onverwijld” een aanvraag indient. “We hopen dat de komende dagen de landelijke stappen die nog nodig zijn om dit besluit te nemen, snel worden gezet”, luidt het in een gezamenlijke verklaring.

De Baltische staten, Polen, Oekraïne en ook de Europese Unie lieten zich donderdag positief uit over de beslissing van de Finnen. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had het zelfs over een “historische stap” die zal bijdragen tot de “Europese veiligheid’.

Maar aan Russische kant zijn ze minder gelukkig. In een statement liet het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verstaan dat Moskou gedwongen zal zijn om “vergeldingsacties” te nemen na de aankondiging van Finland. “Helsinki moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid en de gevolgen van een dergelijke stap. De toetreding van Finland tot de NAVO zal ernstige schade toebrengen aan de bilaterale Russisch-Finse betrekkingen en het handhaven van de stabiliteit en veiligheid in de Noord-Europese regio. Rusland zal gedwongen worden vergeldingsacties te ondernemen, zowel militair-technische als andere, om de opkomende bedreigingen voor zijn nationale veiligheid in te dammen.”

Verder spreekt het ministerie van “een radicale verandering in het buitenlands beleid” van het Finland en zegt dat het het doel van de NAVO is om uit te breiden tot aan de Russische grenzen en zo een nieuwe flank te creëren voor een militaire dreiging voor het land. Het statement sluit af met: “We zullen reageren op de situatie.” (sgg)